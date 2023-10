Messina, l’assessore Currò incontra la comunità scolastica dell’IC “Santa Margherita”

StrettoWeb

Prosegue il calendario di visite istituzionali dell’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò nelle scuole di Messina. Stamattina è stata la volta dell’istituto comprensivo “Santa Margherita”. Accolto dalla dirigente scolastica Fulvia Ferlito, da una rappresentanza di docenti e dal presidente del Consiglio di istituto, l’assessore Currò ha visitato i locali del plesso Simone Neri nella cui biblioteca un piccolo gruppo di alunni dell’indirizzo musicale si è esibito alla sua presenza.

Tanti gli argomenti posti all’attenzione dell’assessore Currò: l’intensa ed incalzante progettualità della scuola, le esigenze ad essa legate, non ultime quella degli spazi dedicati al percorso ad indirizzo musicale e del trasporto degli alunni in occasione delle numerose manifestazioni promosse dal territorio e sempre recepite dalla scuola, proposte concrete per il miglioramento dei servizi che la scuola potrebbe offrire al territorio. Comune denominatore dell’incontro è stata una sincera e fattiva voglia di collaborare e di contribuire a rafforzare il ruolo centrale della scuola soprattutto in una comunità periferica dove la scuola rappresenta l’unica realtà attorno alla quale ruotano i bisogni e i sogni degli alunni, le aspettative delle famiglie, la crescita professionale dei docenti e culturale di tutto il territorio.

L’Assessore ha concluso la visita ringraziando e plaudendo alla vivacità dell’Istituto e alle sue numerose iniziative e promettendo di farsi portavoce presso l’Amministrazione comunale per dare risposte concrete, puntuali e mirate a quanto è emerso nel corso di questo primo di una lunga serie di incontri.