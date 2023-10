Messina, l’Akademia si prepara all’esordio ufficiale stagionale

StrettoWeb

È ufficialmente iniziato il countdown in vista dell’esordio stagionale di Akademia Città di Messina nella stagione 2023-24. Per il secondo anno consecutivo il club messinese calcherà i taraflex dei palazzetti d’Italia della seconda serie nazionale, a cominciare da Domenica 8 ottobre, quando a Trebaseleghe (Pd) le messinesi saranno ospiti della neopromossa Nuvolì AltaFratte Padova. In prima linea, ci sarà ancora la centrale Melissa Martinelli, giunta lo scorso anno e oggi capitano della squadra: “Emozionata per questo esordio”.

Ultimi giorni per preparare l’esordio nel torneo di serie A2 femminile di pallavolo per Akademia Città Di Messina. Le ragazze di coach Bonafede stanno limando gli ultimi dettagli di un lungo ritiro precampionato iniziato il 18 agosto e che, progressivamente, ha visto crescere il nuovo gruppo che la società ha messo a disposizione del tecnico originario di Siracusa. I test-match contro Teams Volley Catania, Amando Volley, Melendugno, Itas Trentino e Volley Soverato hanno permesso al gruppo di mettere a punto meccanismi d’intesa tra reparti, fondamentali già da subito in vista dell’inizio della stagione regolare. Inizio ufficiale fissato per domenica 8 ottobre, ore 17.00, nella struttura rinnovata di Trebaseleghe contro la neopromossa Nuvolì AltaFrate Padova.

Tra le conferme della passata annata, la centrale Melissa Martinelli, arrivata a stagione in corso e divenuta gradualmente un punto di riferimento per le compagne, in questa stagione indosserà i gradi di capitano: “Finalmente si comincia e non nascondo di essere molto emozionata. Non vedo l’ora di entrare in campo. Stiamo cercando di diventare il più possibile un gruppo che, pian piano, speriamo possa produrre uno spettacolo bello da vedere”. Domenica prenderà avvio la seconda stagione del club in serie A2; per Melissa sarà la dodicesima in A, mentre toccherà quota 230 presenze nelle due serie nazionali di vertice: “Una bella sorpresa per me scoprirlo, anche se in realtà penso che semplicemente che stia avanzando con l’età. È chiaro che cercherò il più possibile di portare la mia esperienza in campo”. Di fronte una formazione neopromossa, quella di Padova, che cercherà di ben figurare all’esordio; una gara che nasconde delle insidie: “questo genere di partite porta entusiasmo, soprattutto nelle prime uscite. Loro ce la metteranno tutta e noi, comunque, faremo lo stesso, con l’obiettivo di ottenere il massimo”.