Messina, il sindacato Uil incontra i lavoratori della scuola in servizio negli istituti della città 

La Federazione Uil Scuola RUA incontrerà, martedì 10 ottobre a partire dalle ore 8.30 presso il Royal Palace Hotel, i lavoratori della scuola in servizio negli istituti della città di Messina. Il segretario regionale Salvatore Piccolo, responsabile della provincia di Messina, insieme al segretario generale regionale Claudio Parasporo e al segretario nazionale Paolo Pizzo, esporranno le motivazioni della mancata firma dell’ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro analizzando ed evidenziando tutte le novità, quasi sempre peggiorative, che nella sopracitata ipotesi sono contenute.

Ampio spazio verrà, inoltre, dato allo scottante problema del dimensionamento scolastico che, in base al decreto interministeriale 127/2023, provocherà il taglio di una decina di autonomie scolastiche della nostra provincia con conseguente perdita di posti di lavoro e spostamenti in altra sede che interesseranno, in particolare, il personale ATA e i dirigenti scolastici. L’incontro terminerà con un puntuale approfondimento sul tema della previdenza e delle pensioni con un focus sulle corrette procedure da seguire al fine di completare in serenità l’iter previsto. Si tratta di un appuntamento che evidenzia, ancora una volta, la vicinanza della Uil Scuola Rua alle tante problematiche che vivono i lavoratori del mondo della scuola.