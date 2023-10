Messina, il presidente Atm contro i sindacati: “l’unico obiettivo è delegittimare l’azienda”

StrettoWeb

“Ormai è evidente che alcune organizzazioni sindacali hanno come unico obiettivo quello di alzare il livello dello scontro e delegittimare a ogni piè sospinto l’azienda”. Il presidente di Atm Spa Pippo Campagna replica a muso duro alle sigle sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa.

“Così come concordato in sede di riunione presso la Prefettura di Messina, abbiamo portato in Cda il caso dei 5 operatori di esercizio in apprendistato con cui l’azienda ha legittimamente deciso di non continuare il rapporto di lavoro al termine del periodo formativo e – dopo un’attenta analisi della vicenda – l’organo collegiale ha confermato l’interruzione del rapporto di lavoro. La decisione è stata peraltro tempestivamente comunicata alla Prefettura, con cui questa Azienda ha sempre avuto rapporti di reciproco rispetto istituzionale”, rimarca Campagna.

“Dispiace – conclude il presidente Campagna – dover leggere certe dichiarazioni, che mistificano la realtà e fanno male soprattutto all’immagine dell’ azienda. Tuttavia, mi preme sottolineare che l’attuale governance di Atm Spa non si farà intimidire da questo ennesimo attacco gratuito e proseguirà nel suo percorso di correttezza e legalità”.