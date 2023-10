Messina, il 20 ottobre la presentazione della Stagione Teatrale 2023/2024

StrettoWeb

Firmata dal Commissario straordinario Orazio Miloro, su proposta del Sovrintendente Gianfranco Scoglio, la delibera che avvia la Stagione Teatrale 2023/2024 a Messina. Un programma ricco, composto da ben 28 titoli, a cui si aggiunge l’immancabile Concerto di Capodanno, con eventi di grande rilevanza. Un’ampia varietà di proposte, fra autori classici e contemporanei. Un cartellone che accoglierà il pubblico dal 22 ottobre 2023 a maggio 2024 e che, oltre la prosa e la musica, vedrà protagonisti musical e Opera lirica, con produzioni dell’Ente.

Anche quest’anno si è inteso privilegiare collaborazione e sinergia tra Istituzioni. Il servizio hostess ed accoglienza pubblico è stato confermato all’Istituto Superiore Alberghiero “Antonello”, mentre l’immagine grafica caratterizzante la stagione è stata realizzata dal Liceo Artistico “E. Basile”.

Venerdì 20 ottobre, alle ore 11, nel rinnovato terrazzo soprastante il Foyer del Teatro Vittorio Emanuele, verrà presentato l’intero programma.

In attesa, da domani saranno già in prevendita al botteghino e nel circuito Vivaticket i biglietti per l’evento di apertura Stagione in programma domenica 22 ottobre, alle ore 19, che quest’anno, per precisa scelta dell’Ente, vedrà da subito in primo piano l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele con un concerto sinfonico “Omaggio all’ouverture del melodramma”, diretto dalla bacchetta messinese Orazio Baronello.

Alla presentazione della Stagione saranno presenti l’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, on. Elvira Amata, il Sindaco di Messina, Federico Basile e i Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori “Antonello” e “Basile” con una rappresentanza degli studenti.