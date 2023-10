Messina, tutto pronto per la “Giornata dello Sport AICS”: il programma

StrettoWeb

Sarà presentata venerdì 20 ottobre, alle ore 10.45, la “Giornata dello Sport AICS Messina”, in programma domenica 22 nella rinnovata Piazza Lo Sardo. La conferenza stampa si terrà nella sede del Comitato Regionale dell’AICS Sicilia Aps in via Cesare Battisti n. 239, di fronte al Cinema Lux.

Verrà illustrato l’evento multidisciplinare, inserito nel progetto nazionale “S.t.a.r.t. Sport, Training and Activity Reservation by Technology”, al quale prenderanno parte 26 associazioni affiliate all’AICS e numerosi ragazzi delle scuole. I partecipanti si cimenteranno in 11 sport diversi: karate, shorinji kempo, judo, pattinaggio artistico, pattinaggio in-line, yoga, bastone siciliano, ginnastica, bodybuilding, pallavolo e calcio.