Messina Futsal pronto all’esordio in A2: giallorossi in casa contro il Palo del Colle

Cresce l’attesa per l’esordio in serie A2 di calcio a 5 del Messina Futsal, in programma domani (sabato 14 ottobre) al “PalaLaganà” di Montepiselli. Nella 1ª giornata del prestigioso campionato nazionale, i giallorossi sfideranno (inizio ore 16.00) il Dream Team Palo del Colle, temibile compagine barese. Il tecnico dei peloritani Salvatore Battiato avrà a disposizione l’intero organico.

“Iniziamo una nuova ed affascinante avventura in un girone abbastanza difficile con squadre attrezzate ed esperte – ha dichiarato, in settimana, il presidente Fabrizio Caratozzolo -. Sei sono pugliesi e subito troveremo di fronte una di loro, poi andremo a Monopoli. Due rivali di ottimo livello, ma credo che potremo dire la nostra e fare bene. Abbiamo allestito, grazie al lavoro del direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, un organico competitivo e spero che il nostro palazzetto ci possa dare quel qualcosa in più per conquistare un risultato positivo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’universale Andrea Consolo: “Approcciamo una categoria superiore con tutte le incognite derivanti da ciò, ma ci siamo allenati tanto per arrivare pronti già al debutto interno. In rosa ci sono stati dei cambiamenti, tra entrate ed uscite, i nuovi innesti hanno portato, comunque, entusiasmo e novità. Sono ragazzi che si impegnano, hanno qualità e potranno darci una grossa mano per centrare l’obiettivo della salvezza”. Arbitreranno il match i signori Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme (cronometrista Vincenzo Lo Presti di Enna).

Programma partite 1ª giornata A2 (girone D): Bitonto-Città di Palermo; Gear Piazza Armerina-Aquile Molfetta; Mascalucia C5-Monopoli; Messina Futsal-Dream Team Palo del Colle; Sammichele-New Taranto; Ecosistem Lamezia-Futsal Canicattì.