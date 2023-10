Messina Futsal, prima trasferta stagionale dopo la vittoria all’esordio: avversario l’Audace Monopoli

StrettoWeb

Il Messina Futsal è atteso dalla prima partita in trasferta del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi renderanno visita domani (sabato 21 ottobre) all’Audace Monopoli per disputare il match della 2ª giornata. Dopo il vittorioso esordio contro il Dream Team Palo del Colle, la squadra peloritana ha lavorato con impegno in questi giorni per fornire una buona prestazione anche in Puglia, dove affronterà un’avversaria determinata a sbloccarsi davanti ai propri sostenitori, come confermano le parole di mister Salvatore Battiato: “Sarà una gara abbastanza complicata contro una rivale che vorrà riscattare, in casa, la sconfitta rimediata a Mascalucia. Noi, comunque, ci crediamo e dovremo prendere sempre più consapevolezza per dire la nostra in una categoria particolarmente competitiva”. Il tecnico peloritano dovrà fare a meno del capitano Giuseppe Coppolino, alle prese con un problema muscolare. Arbitreranno la sfida, che inizierà alle ore 16.00, i signori Pasquale Giaquinto di Ostia Lido e Ivano Pubblico di Roma 1 (cronometrista Simone Petracca di Lecce).

GIOVANILE: Esordio stagionale dell’Under 19, che se la vedrà domenica 22 con il Palermo C5 al “Pala DonBosco” (ore 11.00). Per i ragazzi allenati da Erminio Fazio si tratterà di una probante verifica del lavoro portato avanti nelle settimane di preparazione e delle potenzialità di un gruppo, in gran parte rinnovato.

Programma partite 2ª giornata serie A2 (girone D): Città di Palermo-Mascalucia C5; New Taranto-Ecosistem Lamezia; Futsal Canicattì-Bitonto; Aquile Molfetta-Sammichele; Audace Monopoli-Messina Futsal; Dream Team Palo del Colle-Gear Piazza Armerina.