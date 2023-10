Messina Futsal, Erminio Fazio è il nuovo allenatore dell’Under 19

StrettoWeb

Erminio Fazio è il nuovo allenatore dell’Under 19 del Messina Futsal, che disputerà il prestigioso campionato nazionale di categoria. Tecnico giovane, ma con una buona esperienza alle spalle, maturata in tutte le categorie regionali e nell’anno vissuto sulla panchina della Siac Messina in serie B. “Sono entusiasta di affrontare questa bella ed impegnativa sfida – ha dichiarato Fazio al termine di una seduta, tenutasi nella palestra di Montepiselli – i ragazzi si stanno appassionando a questo sport e amano giocare, ma sono alle prime esperienze nel calcio a 5. C’è tanto da lavorare, ma di certo non manca la voglia di farlo. L’obiettivo primario della società è, infatti, quello di formare dei giocatori che in futuro possano fornire un prezioso contributo alla squadra maggiore. In poche parole, facilitare l’inevitabile cambio generazionale”.

Che idea hai degli avversari che andrete ad incontrare? “Sarà dura, poiché ci confronteremmo con vivai consolidati, che vantano organici di qualità. Dovremo affrontare ogni impegno con la massima concentrazione e con la ferma volontà di imparare per crescere e migliorare. Passaggi obbligati per toglierci delle soddisfazioni”.

I giallorossi sono stati inseriti nel girone Z, insieme a: Futsal Canicattì, Barcellona Futsal, Città di Palermo C5, Marsala Futsal, Meriense, Palermo C5 e Villaurea. L’esordio è programma il 22 ottobre sul campo del Palermo C5. Nella seconda giornata, il match contro Il Futsal Canicattì rappresenterà il debutto casalingo. La regular season terminerà il 3 marzo (“giro di boa” dopo la partita del 10 dicembre contro il Città di Palermo).