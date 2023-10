Messina Futsal atteso dalla sfida casalinga contro il Forte Mascalucia C5

StrettoWeb

Il Messina Futsal tornerà domani (sabato 28 ottobre, ndr) in casa per giocare contro il Mascalucia C5 nella 3ª giornata del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. Dopo il prezioso punto conquistato in rimonta a Monopoli, i giallorossi cari al presidente Fabrizio Caratozzolo si troveranno di fronte la forte compagine etnea, che ha fatto bottino pieno nelle due partite fin qui disputate, mettendo a segno ben 12 reti. Dal canto loro, i peloritani hanno dimostrato di avere grinta e carattere ed intendono vendere cara la pelle. Il tecnico Salvatore Battiato dovrà fare a meno dello squalificato Nanni Piccolo, mentre potrebbe riavere a disposizione il pivot Giuseppe Coppolino. Arbitreranno il match, che si giocherà al “PalaLaganà” di Montepiselli con inizio alle ore 15.00, i signori Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e Manuel Terracciani di Napoli (cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta).

GIOVANILE – Esordio interno per l’Under 19, che sfiderà domenica 29 (ore 11.00) il Futsal Canicattì. I ragazzi guidati da mister Erminio Fazio si sono allenati con impegno durante la settimana e vogliono proseguire nel percorso di crescita individuale e di gruppo, iniziato durante la preparazione alla stagione agonistica.

Programma partite 3ª giornata serie A2 (girone D): Messina Futsal-Mascalucia C5; Bitonto Futsal-New Taranto; Città di Palermo-Futsal Canicattì, Sammichele-Dream Team Palo del Colle; Gear Piazza Armerina-Audace Monopoli; Ecosistem Lamezia-Aquile Molfetta.