Il Messina Futsal vince all’esordio: emozionante 5-4 contro il Palo del Colle

Emozionante vittoria del Messina Futsal all’esordio nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà”, la formazione giallorossa ha battuto il Dream Team Palo del Colle per 5-4 al termine di una sfida tirata, palpitante e a tratti spettacolare. L’equilibrato primo tempo termina sul punteggio di 1-1. Pugliesi in vantaggio al 6’ con D’Ambrosio, autore di un pregevole spunto personale, finalizzato con un preciso diagonale. Pareggio siglato (12’) da Nanni Piccolo, che concretizza una bellissima azione condotta sull’asse Mendez-Fichera. Lo stesso Piccolo, sul finire della frazione, colpisce il palo con una calibrata puntata dal limite.

Incredibile l’andamento del match nella ripresa. Gli ospiti siglano in avvio tre gol in altrettanti minuti; vanno a segno Marolla, Dell’Olio e Alebrandt. Il fulmineo 1-4 sembra indirizzare la contesa, ma, proprio nel momento più complicato della partita, i peloritani gettano in campo cuore, orgoglio e grinta e risalgono la corrente avversa. Dal 4’ al 9’, Andrea Consolo suona la carica per il 2-4, Marcio Garcia riporta in scia i padroni di casa con un magico colpo da sotto e Emanuele Fichera pareggia. Sulle ali dell’entusiasmo, lo scatenato Piccolo opera il sorpasso, insaccando il pallone del successo. Il Dream Team Palo del Colle resta momentaneamente in quattro per l’espulsione rimediata da Alebrandt e prova l’assalto finale, senza ottenere, però, l’effetto desiderato. Buone le prestazioni fornite dai giovani Giuseppe Barbagallo e Andrea Cucinotta, unica nota stonata l’infortunio muscolare rimediato da Giuseppe Coppolino.

Risultati: Bitonto Futsal Club-Città di Palermo 4-1; Gear Piazza Armerina-Aquile Molfetta 7-3; Mascalucia-Audace Monopoli 8-3; Messina Futsal-Dream Team Palo del Colle 5-4; Sammichele-New Taranto 3-5; Ecosistem Lamezia-Futsal Canicattì 2-4;

Classifica: Mascalucia C5, Messina Futsal, Gear Piazza Armerina Bitonto Futsal Club, Futsal Canicattì e New Taranto 3; Dream Team Palo del Colle, Ecosistem Lamezia, Sammichele, Città di Palermo; Aquile Molfetta e Audace Monopoli 0.