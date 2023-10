Messina Futbol, esordio positivo per l’Under 17: vince sul campo della Pro Mende

StrettoWeb

Buona la “prima” del Messina Futbol nel campionato provinciale Under 17 di calcio. La squadra giallorossa si è imposta per 3-2 sul campo della Pro Mende al termine di una partita dall’esito incerto fino al triplice fischio. Inizio favorevole agli ospiti, che costruiscono un buon numero di occasioni, peccando della necessaria mira nelle finalizzazioni. Più precisi sono, invece, i padroni di casa, che sbloccano il punteggio, andando all’intervallo sull’1-0.

La reazione della squadra allenata da Giovanni Foti viene premiata, in avvio di ripresa, dal pareggio di Antony Oteri, che sfrutta un geniale velo di Francesco Parisi per insaccare il pallone. Al 30’ Simone Gullì opera il sorpasso, trasformando in rete una corta respinta del portiere. Pochi minuti dopo, lo scatenato Oteri cala il tris con un tiro di sinistro. I combattivi giovani della Pro Mende non si danno, però, per vinti e, dopo aver fallito un calcio di rigore, riducono le distanze, ma nel palpitante finale il risultato non cambia più.

Il Messina Futbol ha cominciato, così, nel migliore dei modi la regular season, che lo vedrà opposto ad altre 13 compagini: Milazzo, Savoca Soccer, Fair Play Messina, Valdinisi, Città di Villafranca, Don Peppino Cutropia, Real Gescal, Real Gescal B, Messina 2006, Pro Mende, Garden Club, Gsc Naxos 1981 e Messana. Fair Play Messina, Messana e Rea Gescal B sono fuori classifica. La Messana sarà, infine, lunedì (inizio ore 18.30) l’avversaria della formazione cara a Gioacchino Quattrone sul sintetico del “Marullo” di Bisconte.

Risultati 1ª giornata: Don Peppino Cutropia-Real Gescal 2-13; Valdinisi-Città di Villafranca 4-2; Savoca Soccer-Messina 2006 0-4; Gsc Naxos 1981-Fair Play Messina 0-5; Pro Mende-Messina Futbol 2-3; Messana-Garden Club 12-2; Real Gescal B-Milazzo 1 novembre.