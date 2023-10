Messina, divieto di transito veicolare nella carreggiata est di via Garibaldi | DATE

StrettoWeb

Da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre vigerà il divieto di transito veicolare nella corsia adiacente lo spartitraffico centrale della carreggiata est di via Garibaldi a Messina, nel tratto compreso tra via Crispi e piazza Vittoria, per una lunghezza di 15 metri e per una larghezza di 3 metri, consentendo, in sicurezza, la regolare continuità del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata stradale.

Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Crispi e piazza Vittoria.