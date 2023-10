Messina: disservizi di alcune linee ATM. Ugl e Cgil: “urge l’intervento della Polizia Municipale”

StrettoWeb

Le organizzazioni sindacali UGL Autoferrotranvieri Messina e Filt CGIL intervengono in merito ai disservizi di alcune tratte di autobus che si stanno riscontrando negli ultimi mesi: “con il ritorno della normale routine post-estate, tornano ad essere segnalate difficoltà nell’espletamento del servizio da parte di alcune linee urbane, che percorrono tratte quali ad esempio il viale Italia, Viale Principe Umberto, Viale Regina Elena”.

Ugl Autoferrotranvieri e Filt CGIL ritengono che tali problematiche “siano dovute principalmente allo scarso rispetto del codice della strada da parte di cittadini che si rendono troppo spesso protagonisti di soste selvagge, parcheggi in doppia fila o in zone vietate durante gli orari di punta e di entrata e uscita da scuola, o addirittura, nella zona di Cristo Re da pullman turistici che riducono sensibilmente, la già ridotta carreggiata, rendendo estremamente difficoltoso il passaggio degli autobus creando conseguentemente, ritardi che ricadono sui messinesi che vogliono usufruire del servizio pubblico. Facciamo appello al Direttore Generale di ATM per richiedere che vengano presi i necessari provvedimenti dalla Polizia Municipale affinchè tali problematiche possono essere rapidamente superate”.