Messina, degrado in pieno centro: alla Villetta Quasimodo un … barbiere all’aperto!

Siamo nel centro storico di Messina, di fronte il Royal Hotel, tra la Stazione Centrale e Piazza Cairoli. Qui sorge Villetta Quasimodo, un angolo di verde che è una vera e propria pineta in pieno centro, con una piccola area attrezzata per bambini e tante comode panchine. In questa Villetta sono cresciute generazioni di studenti universitari, quando la facoltà di Scienze Politiche si trovava proprio nei locali adiacenti il Royal Hotel: gruppi di ragazzi studiavano all’aperto, socializzavano, pranzavano e bazzicavano nella zona in cui si trovava anche la più alta densità abitativa degli studenti fuori sede.

Con lo spostamento della facoltà, però, la zona è rimasta abbandonata al degrado tipico delle zone delle stazioni. La Villetta, così, è diventata un luogo di perdizione, occupato da abusivi e clandestini in modo poco decoroso. Al punto che si può notare anche un improvvisato… barbiere all’aperto (vedi foto a corredo dell’articolo).