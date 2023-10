Messina, Dafne Musolino: “subito incontro con il ministro per caos traghetti”

StrettoWeb

“C’è grande attenzione da parte di Italia Viva sul tema del caos traghetti in Sicilia, che sta mettendo in difficoltà gli isolani, come hanno sottolineato i sindaci delle isole minore siciliane (Ustica, Eolie, Egadi, Pelagie e Pantelleria). Ci attiveremo subito con il ministro Salvini, chiedendo immediatamente un incontro“. E’ quanto afferma Dafne Musolino, senatore di Italia Viva.

“Facciamo nostro l’appello dei sindaci: è necessario ripristinare al più presto il servizio, garantendolo a tutti gli isolani, e tutelare i posti di lavoro: si tratta di 71 marittimi e delle loro famiglie, che non possono essere abbandonati. Per questo chiediamo al ministro competente di intervenire subito per risolvere il problema, che sta creando grande allarme tra i cittadini”, conclude Musolino.