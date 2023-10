Messina, Dafne Musolino presidente di Italia Viva per la Città metropolitana

StrettoWeb

Si è svolto ieri il congresso di Italia Viva della Città Metropolitana di Messina per l’elezione delle cariche rappresentative nazionali, regionali, provinciali e della Città metropolitana. ​Dopo l’assemblea, sono stati eletti Massimo Simeone, alla carica di presidente provinciale, e Dafne Musolino a quella di presidente della Città Metropolitana. La parlamentare è stata eletta in Sud chiama Nord di Cateno De Luca e, da qualche giorno, era passata nel gruppo di Italia Viva.

Si attende solo l’ufficializzazione per l’elezione di Davide Faraone come presidente regionale per la Sicilia e di Matteo Renzi alla carica di presidente nazionale di Italia Viva.