Messina, commemorazione e deposizione di una Corona d’Alloro a Pace

StrettoWeb

Alla presenza di Autorità religiose, civili e militari, si terrà giorno 05 novembre con inizio alle ore 11:00 la Cerimonia di Commemorazione con deposizione di corona d’alloro al Monumento dei Caduti in Guerra sito a Grotte in località Pace. La manifestazione promossa dall’Ass.ne culturale “Nuovi Orizzonti” presieduta da Domenico Carbone col patrocinio dell’Aniomrid (Ass.ne nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) e della Lega Navale di Messina, sarà coordinata e presentata dal Cav. Avv. Silvana Paratore, legale esperto in politiche sociali e Vicepresidente nazionale ANIOMRID. L’evento sarà preceduto dalla Celebrazione Eucaristica che si svolgerà presso la Chiesa Maria S.S. delle Grazie di Messina.

Saranno presenti il Vice Sindaco Salvatore Mondello, il Presidente della 6ª Circoscrizione Francesco Pagano con alcuni Consiglieri, le Associazioni combattentistiche e d’arma, la Guardia Costiera Volontaria di Messina ed una rappresentanza degli studenti e docenti dell’I.T.T.L. Caio Duilio. Ad accompagnare i momenti commemorativi la Banda musicale di Salice diretta dal M° Celona Francesco.