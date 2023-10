Messina: attività di vigilanza zoofila sul territorio comunale, avviso pubblico rivolto alle associazioni

StrettoWeb

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura finalizzata alla stipula di apposite convenzione con Guardie Zoofile per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio comunale di Messina in materia di protezione, tutela e benessere degli animali. La ricerca di figure qualificate nel settore zoofilo, intende perseguire la volontà dell’Amministrazione comunale, che su input del sindaco Federico Basile e dell’assessore al Benessere degli animali Massimiliano Minutoli, con il supporto dell’esperto comunale al contrasto del randagismo e al benessere degli animali Giuseppe Patriciello, è volta ad incrementare la vigilanza zoofila sul territorio comunale attraverso la collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato del settore per essere affiancate alle forze di polizia e a quella locale, al fine di garantire la tutela e il benessere degli animali, nonchè l’osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali in materia.

“E sul concetto di benessere animale, questa Amministrazione – evidenzia Minutoli – sta avviando un percorso sinergico con le associazioni del settore come la regolamentazione delle aree di sgambamento che saranno realizzate da qui in futuro, oltre ad una serie di attività di fondamentale importanza per tutelare una buona qualità della vita a tutti gli animali che entrano in relazione con l’uomo”.