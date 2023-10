StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunito ieri in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, ha preso in esame il regolamento per la disciplina dell’arte di strada del comune di Messina – modifica deliberazione Consiglio comunale n. 31/C del 19/04/2018.

L’Aula, dopo avere accolto un emendamento e sei bocciati, ha approvato il provvedimento, con ventidue voti favorevoli, otto astenuti e nessuno contrario.