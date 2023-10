Messina, a Palazzo Zanca la presentazione delle iniziative per l’Ottobre Rosa

StrettoWeb

In occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico che si celebra annualmente il 13 ottobre, lunedì 9, alle ore 11, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca saranno illustrate le attività di sensibilizzazione, prevenzione e cura in programma per l’Ottobre Rosa, patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’ASP Messina e le Associazioni del settore.

All’incontro con la stampa, presente l’assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, prenderanno parte per l’ASP i medici Antonio Farsaci e Rosaria Cuffari; la presidente dell’Associazione Per Te Donna Angela Cutrone; e rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dei Lions Messina.