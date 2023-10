Messina, a palazzo Zanca la presentazione del modello Banca del Tempo

StrettoWeb

La Banca del Tempo, e gli sportelli ad essa dedicati, saranno illustrati, alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, venerdì 13 ottobre, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, cui prenderanno parte l’assessora alla Banca del Tempo Liana Cannata, unitamente agli assessori ai Rapporti con le municipalità Massimo Minutoli e all’Attuazione del decentramento amministrativo Pietro Currò. All’incontro parteciperanno tra gli altri, i Presidenti e Consiglieri delle sei Municipalità, e la Presidente della Banca del Tempo di Messina “Zancle Solidale” Marta Liotta.

La Banca del Tempo, un modello di banca originale presso il cui sportello non si deposita denaro e non si riscuotono interessi, ma si deposita la propria disponibilità a scambiare attività, servizi e saperi con gli altri aderenti usando il tempo come unità di misura degli scambi.

A tal fine, l’incontro con la stampa sarà occasione per presentare il calendario di apertura degli sportelli in ogni Municipalità, servizio sostenuto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire e sviluppare nuove forme di solidarietà attraverso il coinvolgimento delle singole realtà circoscrizionali, nelle quali le persone che vi abitano possono fruire di momenti di socializzazione attraverso le loro capacità siano esse manuali o cognitive.