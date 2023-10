Mediaset anticipa la partenza dei programmi di prime time, la Rai per ora no

StrettoWeb

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Mediaset ha deciso di anticipare la partenza dei suoi programmi di prime time. La potremmo ribattezzare ‘operazione occhi aperti’, pensando ai telespettatori sul divano costretti ad attendere quasi le 22 per vedere partire il film o la fiction della serata, che ormai è meglio non definire di prima serata. E’ meglio parlare solo di prime time, cioè di orario di massimo ascolto.

Perché i programmi di prima serata sono un lontano ricordo: la fascia 20.30-22.30 ormai è occupata in gran parte dai programmi definiti di access prime time. I programmi della serata partono da anni dopo 21.30, con una deriva sempre più tendente verso le 22, ed occupano spesso anche l’intera fascia di quella che un tempo era la seconda serata (dalle 22.30 in poi, con show che si concludono spesso dopo l’1 di notte).

Gli specialisti dicono che dietro ci sono considerazioni sullo share che aumenta percentualmente, a parità di spettatori, al diminuire della platea complessiva sintonizzata ad una certa ora. E lo share è a sua volta importante per vendere gli spazi pubblicitari. Ma è anche vero che da anni sui blog di settore e sui social monta la protesta di chi fatica a tenere gli occhi aperti fino a notte fonda per seguire, soprattutto nei giorni feriali, i programmi del prime time.

Ma all’inizio di questa stagione, Mediaset è sembrata avere intenzione di invertire la tendenza, riportando per ora l’inizio dei programmi della serata intorno alle 21.30. Lo certifica oggi un articolo di Paolo Giordano sul ‘Giornale’. “Da giorni Canale 5 ha anticipato l’orario di partenza dei programmi di prima serata. Prima partivano quasi alle 22, adesso siamo tornati alle origini e si inizia intorno alle 21.30”.

L’articolo del ‘Giornale’ sottolinea che all’anticipo si è arrivati “tagliando di 20 minuti se non di più la durata di Striscia” mentre la Rai avrebbe lasciato inalterato il suo schema, facendo partire il programma del prime time anche dopo le 21.45. E in effetti, a guardare gli orari degli ultimi giorni, si trova qualche conferma: su Rai1 il 28 settembre ‘Ulisse’ su Rai1 è partito alle 21.41, il 29 settembre ‘Tale e quale’ alle 21.39 con la presentazione e alle 21.44 con il programma vero e proprio, il 30 settembre ‘Tutti giocano a Reazione a Catena’ alle 21.36, il 1 ottobre ‘Cuori’ alle 21.35, il 2 ottobre su Rai1 Imma Tataranni è iniziato alle 21.45 e il ‘Grande Fratello’ alle 21.33, ieri ‘Morgane Detective Geniale’ è partita su Rai1 alle 21.54 (anche perché è stata preceduta dalla straordinaria del Tg1 sulla tragedia di Mestre, dalle 21.38 alle 21.51) mentre su Canale 5 c’era la Champions League (che però non fa testo perché parte alle 21 come sempre). Va detto però che questo è il primo autunno in cui su Rai1 ci sono due programmi di access prime time: ‘Cinque Minuti’ oltre ad ‘Affari tuoi’.

Ora sarà da capire se la decisione di Mediaset indurrà anche la Rai ad anticipare l’inizio del programma serale (il che implicherebbe una riduzione dello spazio dei programmi di access prime time che sembra difficile da realizzare) o se ognuno farà il proprio gioco in attesa di capire, dati della raccolta pubblicitaria alla mano, cosa converrà in futuro.

di Antonella Nesi