Masella, nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano celebrata la Festa dei Nonni

Una Domenica davvero speciale, oggi, nella parrocchia Ss.Cosma e Damiano di Masella. È stata celebrata, anche se con un giorno in anticipo, la festa dei nonni assieme ai loro nipotini. Non solo una ricorrenza civile dedicata ai nonni, il parroco don Giovanni Zampaglione ha voluto festeggiare questo giorno solenne con la partecipazione di nonni e nipotini alla messa domenicale. Un giorno importanti per entrambi, preceduto dalla preparazione di alcuni lavoretti realizzati dagli stessi nipotini con l’aiuto delle loro catechiste, nel laboratorio organizzato dall’associazione Vin.Ce.Ro. Don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola di Dio, ha fatto riferimento ai due figli, a cui il padre chiede di andare a lavorare nella vigna: uno acconsente, ma poi non ci va; l’altro rifiuta, ma poi vi si reca. Questa parabola è un richiamo per tutti sulla necessità della conversione. Il pentimento – continua nella sua riflessione don Giovanni Zampaglione – è quel dono del discernimento del cuore, che permette di compiere la cosa giusta, ed è il dono che tutti noi dobbiamo chiedere ogni giorno al Signore. Nel rivolgersi ai tanti nipoti presenti alla Santa Messa, don Giovanni Zampaglione, li ha invitati a passare tanto tempo con i loro nonni, a far loro visita e a pregare per loro. Conclude, poi, il parroco con una frase di Papa Francesco: “il sorriso e il bacio dei nonni sono un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze”. “W i nonni e W o nipotini”. Alla fine della celebrazione eucaristica è stato consegnato un piccolo dono a tutti i nonni e alle nonne presenti, realizzato dagli stessi nipotini.

Nel pomeriggio del 2 ottobre, durante la la Santa Messa delle ore 16, don Giovanni Zampaglione benedirà i nonni e le nonne nella Chiesa di Santa Maria della presentazione a Montebello Jonico.