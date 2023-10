Marsala, riqualificato il centro sportivo “Gaspare Umile”

StrettoWeb

Domani giornata all’insegna dello sport, nell’ambito dell’iniziativa “L’Europa nella mia regione”, dedicata a Marsala e alla sua comunità dopo l’intervento di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo aggregativo polivalente “Gaspare Umile” della città, finanziato dalla Regione Siciliana con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020. In occasione dell’incontro saranno presenti gli assessori regionali alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano e alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò. L’iniziativa rientra in una campagna di comunicazione multimediale avviata dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione Europea in collaborazione con la Regione Siciliana.

L’intervento sul centro polivalente, completato nel 2021, ha permesso di rendere la struttura sportiva un luogo di incontro per la comunità e per i diversi organismi associativi no profit. Alla giornata speciale è prevista la presenza di rappresentanti della Commissione Europea, fra cui Matteo Salvai, Head of press and Social Media, DG Regio, Commissione Europea e dei sindaci del territorio.

La giornata speciale di attività per la comunità locale, a cui è invitata la stampa, è in programma dalle 9.30 al Centro Sportivo Aggregativo Polivalente “Gaspare Umile” in via Istria, a Marsala e vedrà anche la presenza dei mezzofondisti della nazionale italiana Ala, tra cui Osama Zoghlami, già medaglia di bronzo under 23 agli europei, per una corsa non competitiva rivolta ai giovani delle scuole secondarie di Marsala; previsti anche gli incontri finali e la premiazione dei tornei locali di calcio femminile e rugby maschile.