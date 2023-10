M5S, Maria Laface eletta rappresentante del gruppo territoriale di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Bella e molto partecipata la prima assemblea degli iscritti reggini tenutasi sabato scorso che ha eletto a grande maggioranza (96% dei voti) la rappresentante del Gruppo Territoriale della città di Reggio Calabria, la dott.ssa Maria Laface, attivista di lungo corso e già candidata nel M5S alle regionali del 2019″. Così in una nota Giuseppe Auddino, coordinatore provinciale del M5S.

“Presso i saloni del bellissimo Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, accolti dal Presidente Vittorio Caminiti che ringraziamo per la gentile ospitalità, con questo voto l’opera di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle su scala regionale ha compiuto un ulteriore passo in avanti importantissimo nella città capoluogo, dando ufficialmente alla luce il Gruppo Territoriale della Città di Reggio Calabria, già costituitosi e approvato nei mesi scorsi”.

“Alla presenza della coordinatrice regionale e deputata Anna Laura Orrico e del coordinatore provinciale e già senatore, prof. Giuseppe Fabio Auddino, l’Assemblea ha scelto nella persona dell’architetto Laface il suo Rappresentante Territoriale. Il GT reggino rappresenta il Gruppo Territoriale più grande della Calabria, grazie al numero di iscritti del territorio che, nell’ultimo periodo, ha superato le 70 adesioni. Segno, questo, dell’ottima salute di cui gode il Movimento 5 Stelle in provincia e nella città di Reggio in particolare”, si legge ancora nella nota.

“Sabato scorso nel Movimento 5 Stelle reggino si è dato il via ad una nuova ripartenza, con grandi ambizioni e importanti progetti in cantiere per la città. Con l’elezione del Rappresentante del Gruppo Territoriale cittadino, adesso ufficialmente costituito, la voce del M5S in città sarà autorevole e pronta a lanciare la sfida agli altri partiti, al fine di continuare a crescere come forza politica per poter incidere nel frammentato quadro politico della più importante realtà della Calabria, la Città di Reggio Calabria”, si chiude la nota.