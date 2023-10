StrettoWeb

Roma, 16 ott (Adnkronos) – Una manovra “fatta per dare qualche contentino ma che, alla fine, non migliorerà le vite degli italiani. Tantomeno quelle dei 3.5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri che il governo ancora una volta Meloni ha ignorato non occupandosi dei loro salari, che restano fra i più bassi in Europa?. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, a proposito della legge di Bilancio.