Manovra: P.Chigi, ‘grande collaborazione in maggioranza, sarà seria e sostenibile’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza in vista della Legge di Bilancio. Il ministro Giorgetti ha svolto una relazione sull?impostazione della Legge che andrà in approvazione nel prossimo Cdm di lunedì”. Lo spiega in una nota Palazzo Chigi, al termine della riunione di maggioranza con la premier Giorgia Meloni.

Quella che andrà lunedì è “una manovra seria – prosegue la nota – che, nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica, concentrerà la sua attenzione su redditi e pensioni medio bassi, sulla famiglia e sulla sanità, in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio”.