Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Sono molto preoccupato, c’è un calo delle previsioni attorno a uno 0,5 di crescita già non robusta. Abbiamo avvisaglie sull’export, la stagnazione della Germania darà ulteriori problemi. Così come la guerra e i prezzi delle materie prime che non calano”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a ‘Mezz’ora in più’ parlando della Nadef e della prossima manovra.