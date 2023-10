Manovra: Alfieri (Pd), ‘per la sanità aumentano solo le diseguaglianze’

StrettoWeb

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “Non c?è traccia in manovra degli aumenti di risorse, vitali per il suo funzionamento, per il sistema sanitario pubblico, a meno che non si considerino tali i 3 miliardi annunciati. Certo, le risorse sono limitate, ma allora bisogna mettere mano alle priorità e la sanità deve senz?altro esserlo”. Lo dice il senatore del Pd Alessandro Alfieri.

“Con il Covid sembrava che si fosse deciso di lasciarsi alle spalle l?epoca dei tagli, ma appena finita l?emergenza si torna al passato, per ignavia, incapacità o forse anche per malafede, in quanto gli ambiti in cui invece si allarga il settore sanitario privato sono in piena espansione, grazie all?azione di questo governo -prosegue Alfieri-. Ma un sistema in cui il comparto pubblico della sanità s?indebolisce non può che amplificare le diseguaglianze, l?unico aumento che l?esecutivo Meloni pare purtroppo garantire?.