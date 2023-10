Maltempo: in Lombardia perturbazione in arrivo, lunedì temperature in sensibile calo

StrettoWeb

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Una debole perturbazione atlantica lambisce le regioni del Nord Italia causando un passaggio di nubi con sporadiche precipitazioni sulla Lombardia.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per domani un deciso rinforzo dei venti seguito da un sensibile calo delle temperature nella giornata di lunedì prossimo.

Martedì 17 è possibile un debole peggioramento dalla sera per l?approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica, che darà il via ad una fase più perturbata attesa nei giorni successivi.