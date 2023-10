Malori improvvisi, la lettera di un cittadino: “tutti i giorni vedo morire persone, aprite gli occhi”

StrettoWeb

“Buonasera, innanzitutto volevo complimentarvi con voi perché siete gli unici che non hanno paura di raccontare la verità, cosa che dovrebbero fare tutti i giornalisti che dovrebbero fare cronaca, in questo paese ormai le notizie sono dettate dai poteri forti. Voi anche nel caso Reggina siete stati sempre reali e obiettivi, infatti il tempo vi ha dato ragione. Scusate se vi scrivo ma ultimamente sono molto arrabbiato per tutto quello che sta accadendo nel nostro paese prima di tutto, ma so da fonti certe che questa situazione di “malori improvvisi” è in tutto il mondo. Tutti i giorni vediamo morire in modo “improvviso” persone di ogni età, gente con nessun problema di salute e tantissima gente che si ammala, aumento di tumori, malattie autoimmuni, miocarditi, pericardite, trombosi ecc. ecc”. Comincia così la lettera di Roberto Richichi, un lettore che ha deciso di inviare il suo pensiero a StrettoWeb in merito alla ormai arcinota vicenda dei malori improvvisi, che ha visto come ultima vittima oggi un Carabiniere.

“Più volte leggendovi – scrive il lettore – ho visto che anche Franco Corbelli (leader di Diritti Civili) ha invitato a svegliarsi ad aprire delle inchieste, ma vedete la cosa più strana è che qualcuno dei potenti ha tutto l’interesse di affossare la verità. Il mio vuole essere un appello perché a vedere tutte queste persone che vengono a cadere o si ammalano mi si spezza il cuore, gente che si è fidata della medicina, gente che è stata obbligata con un ricatto di stato, una vera estorsione”.

“Nessuno può nascondere più il fatto che questi sieri genici “sperimentali” al contrasto del Covid 19 sono serviti a nulla perché le persone con 4 dosi ancora oggi hanno il Covid!!! Addirittura raccontano di casi di raffreddori infiniti, chiaramente una cosa di sicuro è che il sistema immunitario delle persone è distrutto, chiaramente io non sono un medico, parlo da cittadino arrabbiato, ma i veri medici tra cui premi Nobel della medicina non sono stati ascoltati, anzi tutt’altro, sono stati ridicolizzati, stessa cosa per le notizie, chiunque non era allineato veniva emarginato”.

“Vogliamo nascondere tutti gli sportivi che sono morti fino ad oggi o quelli che hanno dovuto interrompere le loro carriere? Se volete ho una lista infinita di sportivi deceduti con “malori improvvisi”. Credo sia arrivato il momento per il bene di tutti che se ne parli, che la verità venga fuori e che chi ha sbagliato paghi… Scusate, il mio vuole solo essere un messaggio per la gente: “APRITE GLI OCCHI”. Ho sentito il bisogno di farlo perché si lotta per la propria libertà, per le proprie idee, ma io voglio lottare per il bene comune”, si chiude il pensiero.