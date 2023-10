Maker Faire 2023: 6 imprese calabresi alla Fiera della Tecnologia di Roma

StrettoWeb

La Camera di Commercio di Cosenza offre un’opportunità

straordinaria a sei imprese locali: la possibilità di partecipare alla Maker Faire 2023, la rinomata fiera dedicata all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività che si terrà a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Per sei imprese del territorio, questa è l’opportunità di creare connessioni nel mondo delle innovazioni e raccontare la propria esperienza. Grazie ai servizi messi a disposizione dal Punto Impresa Digitale, potranno partecipare attivamente ad una vetrina annuale aperta al pubblico, che riunisce innovatori, maker, ricercatori e appassionati da tutta Europa.

L’ente sarà presente con un suo stand dedicato, affiancando altri attori del Sistema Camerale. Questa partecipazione non solo metterà in luce la capacità innovativa del territorio, ma dimostrerà anche il supporto tangibile offerto dalla Camera di Commercio di Cosenza e dal Punto Impresa Digitale alle imprese locali, compreso il progetto Camera

Digitale.

Proprio nell’ambito di questo progetto, la Camera presenterà sullo scenario nazionale l’innovativo sportello digitale implementato in collaborazione con DINTEC, il Consorzio per l’innovazione tecnologica del sistema camerale, attivato per la prima volta in Italia a

Cantinella di Corigliano-Rossano. Si tratta di uno sportello in grado di collegare in tempo reale gli utenti della sede camerale jonica con tutti i servizi resi nella sede di Cosenza, consentendo non solo il confronto faccia a faccia con il funzionario di volta in volta interessato ma anche lo scambio, la visualizzazione, la firma e la stampa di documenti,

l’effettuazione di pagamenti e di ogni altra attività tipica di uno sportello reale, con evidenti impatti positivi sia in termini di risparmio di tempo che di rispetto ambientale.

La Maker Faire abbraccerà tutte le sfaccettature dell’innovazione, dall’Internet delle cose (IoT) alla robotica, dall’intelligenza artificiale all’economia circolare e molto altro ancora. Oltre alla presentazione di progetti e invenzioni, la fiera offre workshop, conferenze e laboratori per acquisire competenze tecniche e promuovere la collaborazione. È

un’occasione unica per connettere il mondo accademico, le imprese, le persone e le idee, stimolando l’innovazione in modo accessibile.

Le imprese della provincia di Cosenza che hanno usufruito dei servizi offerti dal Punto Impresa Digitale (Voucher Digitali, servizi di consulenza e mentoring personalizzati, assessment sulla maturità digitale la cybersicurezza e la sostenibilità, ecc.) sono invitate a partecipare all’iniziativa manifestando il loro interesse entro il 13 ottobre 2023 compilando il modulo dedicato al link: https://bitly.ws/WEA6