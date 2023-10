M.E.T.R.O. POLIS, laboratori educazione ambientale ad Armo di Reggio Calabria

StrettoWeb

“M.E.T.R.O.-Polis: il luogo del possibile” ha spalancato le porte ai bambini, portandoli a diretto contatto con la natura. Un’esperienza straordinaria e appassionante allo stesso tempo, vissuta ad Armo di Reggio Calabria dove ha sede la Comunità Sant’Arsenio. Due le attività svolte in questa prima uscita: “A spasso nell’orto: dal seme alla tavola” e “Alla scoperta della civiltà contadina”. Accompagnati dagli esperti della cooperativa ospitante, i piccoli ospiti hanno avuto modo

di fare un doppio percorso. Nel primo sono andati alla scoperta dei prodotti della terra, improvvisandosi contadini e sperimentando come si prepara il terreno alla semina e, allo stesso tempo, imparando che ciascun frutto o ortaggio ha la sua stagione e le sue peculiari caratteristiche. Nel secondo, invece, hanno effettuato un piccolo viaggio nel cuore della cultura contadina, alla scoperta della quotidianità della vita rurale, degli attrezzi che il contadino usava nella cura dell’orto e nelle diverse attività stagionali. Con paglia, stoffa e

pezzi di legno hanno anche potuto “costruire” uno spaventapasseri, antica figura della memoria rurale.

Con i laboratori didattici i ragazzi toccano, osservano, ipotizzano, sentono il sapore di ciò che conoscono, incontrano il sapere. Il lavoro della terra, gli aromi, le attività creative, il riciclo, portano a scoperte successive e conoscenze raggiungibili attraverso l’attivazione di tutte le intelligenze: sensoriale, corporea, operativa, logica, linguistica, storica, grafica, espressiva. Destinatari delle attività sono gruppi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. La finalità è recuperare il valore culturale e ambientale del territorio; sviluppare una coscienza critica sugli alimenti e l’ambiente; educare le life skills; conoscere il mondo agricolo locale e i suoi prodotti. Nella sede di “Insieme senza barriere”, l’associazione di Melito Porto Salvo cui è stato finanziato dalla Città Metropolitana il progetto presentato a valere sull’avviso pubblico anno 2022 per la “Selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della

Città Metropolitana di Reggio Calabria in partenariato con Enti del Terzo Settore”, sono già operativi altri laboratori.

Di recente apertura è quello musicale intitolato “Casse armoniche”. Il martedì e giovedì, dalle ore 17 alle 19 (con l’avvento dell’ora legale l’orario sarà anticipato dalle 16 alle 18) si svolgono lezioni di strumento: chitarra tenuto da Nunzio Pellicone, presidente di Associazione senza barriere, batteria e percussioni a cura di Alessandro Corona, chitarra e basso tenuto da Enrico Laganà, e canto curato da Jawhar ben Mahijoub. M.E.T.R.O.Polis è un progetto nato per creare uno spazio sociale, culturale ed educativo permanente, che diventi punto di incontro tra due mondi oggi considerati “fragili” ma che,

se messi in relazione, possono diventare punto di forza e di riferimento per la comunità tutta: giovani e disabili.