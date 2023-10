Lutto per Elisabetta Gregoraci, morta la nonna di 102 anni: “ti porterò sempre nel mio cuore”

StrettoWeb

Lutto per Elisabetta Gregoraci, la showgirl di Soverato: la sua cara nonna, da cui ha preso il nome, è morta alla veneranda età di 102 anni. Lo scorso agosto la conduttrice era tornata nel suo paese natio per organizzare una grande festa di compleanno in suo onore, celebrando non solo il traguardo raggiunto ma il legame indissolubile che le ha sempre legate. Nonna Elisabetta infatti, è stata la sua figura materna per eccellenza, dopo aver perso la sua mamma quando era piccola. Il dolore è grande ed ha voluto condividerlo con i suoi followers i quali, attraverso le stories e i post, si erano affezionati anche all’amata nonnina.

“Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai – scrive la Gregoraci – ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata nonna Elisabetta ci ha lasciati. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore… mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”.

“Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi in TV, a darmi il tuo supporto e il tuo affetto. Ciao mia adorata nonna, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel mio cuore”. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la showgirl, tra cui due cuori lasciati dall’ex marito Flavio Briatore e dal figlio Nathan Falco.