Luca Abete a Sant’Eufemia d’Aspromonte: nel servizio di Striscia la clamorosa rivelazione di Massimo Cannizzaro

Ne avevamo già parlato poco più di un mese fa su StrettoWeb dell’incredibile storia di un uomo di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Massimo Cannizzaro, che dopo essersi fatto un video, lo aveva reso pubblico sui social e aveva affermato senza vergogna di aver sacrificato il suo Cane Lupo Cecoslovacco in onore di Satana delirando frasi rivolte al Diavolo. Nel video, diventato appunto virale sui social network, l’uomo inquadrandosi afferma: “Ti ho dato la vita di Hollywood (il nome del cane), ora rispetta il patto scritto nelle sacre scritture”.

Sul posto si era recato Luca Abete con le telecamere di Striscia la Notizia per approfondire la questione. Questa sera è andato in onda in servizio di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, che proprio dopo la diffusione del video aveva incontrato, tra le vie del paese, lo strano individuo che per giustificare il suo macabro gesto davanti alle telecamere, ha sostenuto di essere un agente dei servizi segreti.

La clamorosa rivelazione durante il video riguarda la morte del cane che in realtà non era stato ucciso dall’uomo ma, come lui stesso ha ammesso, il cane era morto affogato mentre mangiava un boccone di tacchino. Il personaggio reggino poi ha inscenato tutta l’uccisione con tanto di sacrificio a Satana per le sue evidenti manie di protagonismo.

