Lotta al precariato, la Regione Calabria convoca il Tavolo sul Lavoro

“Per il prossimo 13 novembre abbiamo convocato il Tavolo sul lavoro. Ne faranno parte l’Inps, l’Inail, i rappresentanti sindacali, le Camere di commercio, le categorie datoriali. Ci confronteremo su questa importante tematica, nello specifico sulle azioni da mettere in campo per il contrasto al precariato e per la lotta ai lavori atipici con l’utilizzo di fondamentali strumenti come la formazione e l’uso delle nuove tecnologie. Per invertire la rotta è necessario il lavoro di squadra”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle politiche del lavoro e alla formazione professionale, Giovanni Calabrese, intervenendo oggi alla presentazione del rendiconto sociale Inps per la Calabria nella sede dell’istituto previdenziale di Lamezia Terme.