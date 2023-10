Lotta contro il racket, Saccomanno: “Lega Salvini Calabria a sostegno degli imprenditori”

StrettoWeb

“La Lega Salvini Calabria si schiera a fianco degli imprenditori calabresi che sono vittime del racket e della criminalità organizzata. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica e per dimostrare il proprio sostegno, si invita tutti a partecipare a un sit-in che si terrà a Catanzaro sabato 14 ottobre alle ore 11:30, in Viale Crotone VIII Traversa. Durante l’evento, saranno presenti i vertici del partito della Lega e i referenti istituzionali, che si uniranno alla manifestazione per esprimere la loro solidarietà agli imprenditori calabresi e per denunciare l’impatto negativo che il racket ha sull’economia e sulla società civile della regione”.

“La situazione in cui versa la Calabria, e in particolare il territorio del Comune di Catanzaro, è estremamente difficile. La presenza della criminalità organizzata e del racket rappresenta una minaccia costante per gli imprenditori e per la stabilità economica della regione. La Lega Salvini Calabria si impegna a combattere questa situazione e a promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo e la sicurezza del territorio”. Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario della Lega Calabria, invita tutti a partecipare a questa manifestazione per dimostrare la forza e la determinazione della comunità calabrese nel contrastare il racket e nel sostenere gli imprenditori locali.