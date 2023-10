Lombardia: R.La Russa, ‘finanziati 41 progetti di associazioni combattentistiche’

StrettoWeb

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Sono 41 i progetti finanziati dall’assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia alle Associazioni combattentistiche, d’Arma e delle Forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – abbiamo voluto finanziare le varie associazioni combattentistiche lombarde che hanno promosso importanti progetti sociali sul territorio. Queste iniziative ci consentono di diffondere la cultura della sicurezza e della legalità, azioni che hanno lo scopo diffondere concetti sul rispetto delle norme e dei diritti, e di prevenire o contrastare i comportamenti illeciti o pericolosi. Si tratta di valori importanti per la convivenza civile e il benessere sociale che le associazioni combattentistiche promuovono da sempre con impegno e senso civico”.

I 41 progetti finanziati, per un importo che supera i 300mila euro, sono così suddivisi: 10 Bergamo (Colere, Fino del Monte, Carvico, Onore, Ambivere, Rovetta, Torre de’ Busi, Bottanuco, Albino, Sovere), 16 Brescia (Collio, Acquafredda, Borgosatollo, Salò, Ospitaletto, Rovato, Gavardo, Desenzano del Garda, 3 a Brescia, Breno, Bedizzole, Vallio Terme, Pontevico, Vobarno), Lecco (Calolziocorte, Colico), 8 a Milano, 2 Monza Brianza (Desio, Monza), Sondrio (Mello), 2 Varese (Gallarate e Lonate Pozzolo).