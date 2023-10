Lombardia: ok Consiglio a legge che dà a Comuni funzioni su bonifiche ambientali

StrettoWeb

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi all?unanimità la legge regionale che conferisce ai Comuni e alle unioni di Comuni funzioni in materia di bonifiche di siti contaminati. Il provvedimento, che si compone di cinque articoli, si è reso necessario per far fronte al vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza del 24 luglio scorso della Suprema Corte che ha ritenuto incostituzionale la legge regionale n. 30/2006 che delegava gli enti locali a provvedere alle bonifiche di siti inquinati insistenti sul territorio di un unico Comune.

Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, il governo ha emanato un decreto legge (n°104 del 10 agosto 2023) con cui si autorizzano le Regioni a delegare la materia ai Comuni. In attesa della conversione in legge del decreto prevista entro il prossimo 10 ottobre, Regione Lombardia si è adeguata alla nuova normativa riassegnando ai Comuni le funzioni sulle bonifiche ambientali e prevedendo una serie di supporti tecnico-amministrativi per gli enti locali di piccole dimensioni.

“Si tratta ? ha commentato il relatore Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale) ? di un provvedimento fondamentale che evita l?interruzione dei procedimenti amministrativi in corso su migliaia di aree inquinate segnalate dai Comuni. Sono lieto che sia in Commissione Ambiente che in aula si sia manifestato un ampio consenso che ha consentito di approvare la legge in tempi record. Nella formulazione finale del provvedimento abbiamo tenuto conto delle raccomandazioni di Anci Lombardia circa la necessità di supportare i piccoli Comuni che spesso non hanno in organico figure tecniche in grado di gestire procedure di tale complessità e specializzazione. Sono altresì grato all?assessore Maione per aver preso l?impegno di coinvolgere il Consiglio nell?iter attuativo della legge una volta approvata”.

Nella discussione sono intervenuti numerosi consiglieri: Massimo Vizzardi (Azione -Italia Viva) ha presentato un ordine del giorno e un emendamento all?art 3 finalizzato all?inserimento di una clausola valutativa e all?obbligo della Giunta di rendicontare ogni tre anni al Consiglio sull?andamento delle bonifiche. L?ordine del giorno e l?emendamento sono stati condivisi dalla Giunta e approvati dall?Aula.

Miriam Cominelli (Pd) e Michela Palestra (Patto Civico) hanno manifestato la preoccupazione che le bonifiche non incidano negativamente sui bilanci comunali. Chiara Valcepina (FdI) ha confermato il giudizio positivo della maggioranza su questo provvedimento.

Parere positivo anche da Riccardo Pase (Lega), Giacomo Zamperini (FdI), Martina Sassoli e Luca Ferrazzi (Lombardia Migliore), questi ultimi con qualche distinguo: l?assessore all?Ambiente Giorgio Maione ha ringraziato tutti i consiglieri per la rapida approvazione di un provvedimento giudicato necessario e urgente.