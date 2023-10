Lombardia: Mazzali, ‘Mille Miglia straordinaria leva di attrattività per nostri territori’

StrettoWeb

Milano, 20 ott.(Adnkronos) – “La ‘Mille Miglia’ è un evento tradizionale che rappresenta una straordinaria leva di attrattività per i nostri territori”. Lo ha detto l’assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 della Mille Miglia.

“Ogni anno – ha proseguito Mazzali – le strade di Brescia si riempiono di un’atmosfera elettrizzante, mentre si svolge una delle gare automobilistiche più leggendarie al mondo. Questa gara storica è molto più di una semplice competizione, è un omaggio alla bellezza, alla storia e alla passione per le auto d’epoca, ma a renderla speciale sono anche la splendida campagna lombarda e italiana e i siti storici lungo i quali sfrecciano i bolidi. Appassionati, persone comuni e turisti – ha concluso l’assessore – si radunano per vedere da vicino queste opere d’arte su ‘quattro ruote’ e parlare con i campioni”.

La Mille Miglia 2024 si correrà dal 13 al 17 giugno e si sfideranno 420 auto.