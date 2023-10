Lombardia: Guidesi in tour a Sondrio tra imprese beneficiarie di bandi regionali

StrettoWeb

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Dopo la premiazione delle attività storiche in Camera di Commercio, è proseguita con le visite nelle imprese la giornata sul territorio della provincia di Sondrio dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi.

L’assessore ha preso parte al taglio del nastro della nuova linea produttiva dello stabilimento Baker Hughes di Talamona. L’impianto è dedicato a componenti critiche delle turbine a gas. L’investimento complessivo ammonta a circa un milione di euro e ha contribuito a sostenere l’occupazione sul territorio.

A seguire l’assessore ha visitato la guest house ‘Le Cassandre’ (a Mossini frazione di Sondrio) sostenuta da Regione Lombardia attraverso il bando ‘Linea Efficienza energetica – Commercio, ristorazione e servizi’ e il bar ‘Cioca’, realtà che ha usufruito del bando ‘Nuova impresa’ di Regione Lombardia. “Queste visite – ha affermato Guidesi – ci riempiono di orgoglio. Ci sentiamo anche noi partecipi dei successi degli imprenditori che incontriamo. Regione Lombardia sostiene infatti le realtà produttive del territorio in tanti modi. Per esempio, con il bando ‘Nuova impresa’ aiutiamo a superare il muro dell’investimento iniziale. La Lombardia è la casa delle idee e questa è la dimostrazione che le idee possono tramutarsi in realtà concrete. Siamo la Lombardia, crediamo nell’auto imprenditorialità”.

“Un altro strumento molto importante a sostegno delle imprese – ha continuato Guidesi – è quello messo in campo per interventi di efficientamento energetico promossi da micro, piccole e medie imprese. Un bando con dotazione di 33 milioni di euro che ha permesso di dare una mano concreta agli imprenditori coprendo fino al 50% dell’investimento e con un tetto di 50 milioni di euro. Una misura che ha attivato investimenti in Lombardia per 106 milioni di euro”.

“L’aiuto di Regione Lombardia – ha affermato la titolare della guest house ‘Le Cassandre’ Lucia Borinelli – ci ha permesso di realizzare l’impianto fotovoltaico sul tetto e così di inserire del soggiorno dei nostri ospiti l’uso del centro benessere”.

“Volevo fare qualcosa per il mio paese – ha spiegato la titolare del bar Cioca Elena Pontaletto – e volevo valorizzare questo bar. Regione Lombardia mi ha aiutato perché comunque aprire una nuova attività non è facile. Con queste risorse concesse da Regione abbiamo potuto ampliare la struttura e valorizzarla”.