“LiberiAmo la fantasia e la Lettura”: l’iniziativa per abbattere l’analfabetismo funzionale

“Ecco un altro ed importante tassello al grande mosaico delle opportunità costruite attorno ai bambini del nostro territorio. Avvicinare alla lettura, anche attraverso la familiarizzazione e l’esperienza tattile con i libri, non solo rappresenta un valore sociale e culturale ma concorre a sviluppare le abilità di comprensione linguistica e di scrittura che sono gli elementi essenziali per abbattere l’analfabetismo funzionale, una delle piaghe che affligge la nostra società”.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio insieme all’assessore alla cultura Antonia Roseti esprimendo apprezzamento ed incoraggiamento per l’iniziativa LiberiAmo la fantasia e la Lettura, promossa dall’Amministrazione Comunale con la preziosa collaborazione dell’Associazione Giocando si Cresce, rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e 14 anni.

“L’obiettivo condiviso – sottolinea la Roseti – è educare all’empatia ed all’ascolto per contribuire a creare una cittadinanza attiva e consapevole”. Nei giorni scorsi, si è tenuto il primo dei cinque appuntamenti in programma che animeranno i prossimi pomeriggi di ottobre, dalle ore 18.30 alle 20, ospitato nel centro culturale Carmine e Peppina Massafra e al quale ha preso parte la stessa Roseti.

“L’esordio dell’atteso evento culturale – scandisce la Roseti – ha rappresentato anche l’occasione per restituire dopo anni alla comunità un palazzo di pregio storico. Palazzo Massafra, in cui oggi è allocato il centro culturale, era stato generosamente donato al comune dalla stessa omonima famiglia proprietaria nel lontano 2005. Dopo una lunga ristrutturazione ed il riconoscimento quale Bene monumentale da parte del Ministero della Cultura che ha finanziato anche i lavori, grazie alla determinazione del Sindaco Aurelio, per la prima volta è stato aperto alla fruizione pubblica”.

I prossimi appuntamenti della kermesse itinerante, organizzata grazie alle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, si terranno lunedì 9 ottobre nel Parco giochi di Zona San Martino; martedì 17 a Palazzo Massafra; lunedì 23 al parco giochi di San Martino e lunedì 30 ottobre nuovamente a Palazzo Massafra per l’evento di chiusura. Per partecipare è necessario fare richiesta al Comune di Trebisacce (Area socio-culturale) o presso la sede operativa dell’Associazione Giocando si cresce in via XI Settembre n.3.