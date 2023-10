Lega: difesa Di Rubba, ‘processo da non fare, appello contro sentenza ingiusta’

StrettoWeb

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – “La sentenza rappresenta un non raro esempio di perfetta sintonia del giudicante con la tesi della pubblica accusa. Che la condanna fosse l?esito mediaticamente più interessante va considerato un mero accidente storico”. Lo sostiene Piermaria Corso, difensore del ‘tesoriere’ della Lega Alberto Di Rubba, dopo la diffusione delle motivazioni con cui il gup di Milano Natalia Imarisio lo scorso 12 luglio ha condannato l’imputato a due anni e dieci mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici in una tranche dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission.

“L’ordinamento giuridico mette a disposizione un sistema di impugnazioni per rimuovere una sentenza ritenuta ingiusta: la Corte di appello sarà certamente chiamata a pronunciarsi sulla vicenda. Resta sullo sfondo la convinzione di un processo che si poteva, e doveva, evitare e che implicherà nel tempo un grave costo individuale e collettivo, ma verosimilmente – conclude il legale in una nota – questo non è ritenuto un problema”.