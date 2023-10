Lavoro esemplare: Polizia Postale di Cosenza rintraccia specialista di truffe online svanito nel nulla

StrettoWeb

Ricercato per lunghi anni, termina finalmente la fuga di un 46enne piemontese protagonista di diverse truffe online. Il responsabile, pluripregiudicato sui cui pendono diversi capi d’accusa, è stato rintracciato grazie all’esemplare lavoro svolto dagli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Cosenza, in sinergia con i colleghi del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte – Valle d’Aosta di Torino.

Accertamenti approfonditi hanno permesso di rintracciare il pregiudicato condannato, all’epoca, dalla Procura della Repubblica di Parma per frodi avvenute tutte online. Nello specifico, l’accusato si fingeva venditore di oggetti inesistenti, pertanto riceveva denaro e poi spariva senza inviare la merce acquistata.

O, a volte, effettuava una sorta di cambio di ruolo e si fingeva acquirente: in questo caso riusciva a convincere il commerciante di turno che la merce ordinata non gli era mai arrivata costringendolo al rimborso di una somma mai versata. L’uomo è stato finalmente rintracciato ed è stata disposto l’ordine di carcerazione per 7 anni e 1 mese e il pagamento di una sanzione amministrativa di 3051 euro.