Laghi di Sibari, escalation di violenza: “intensificare la sorveglianza”

Laghi di Sibari, nuova escalation di violenza contro le villette del villaggio Kalakalos: nella notte tra il 23 e il 24 ottobre infatti, due fabbricati adibiti a residenza turistica sono andati a fuoco nella zona appartenente al comune di Cassano all’Ionio. Si ipotizza, secondo gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, che i roghi siano di natura dolosa. Per non citare i numerosi furti che stanno interessando le residenze estive. Episodi che destano preoccupazione per la comunità intera, come riportato nella nota di AssoLaghi. “Un controllo ancor più stringente del territorio per preservare serenità e legalità all’interno dei Laghi di Sibari“: è la richiesta che arriva dal presidente Luigi Guaragna.

“Il susseguirsi di episodi di chiara matrice criminale, con furti e incendi a danno di diverse abitazioni ed attività commerciali preoccupa. AssoLaghi ha messo in campo da tempo, per quanto di propria competenza, ogni misura utile e necessaria, intensificando l’attività di sorveglianza garantita dal corpo di vigilanza privata e potenziando il sistema di videosorveglianza interno che opera insieme alla rete di videosorveglianza pubblica. La collaborazione con le forze dell’ordine, il cui impegno peraltro è innegabile, è costante e proficua”.

“Eppure, di recente si è assistito ad un proliferare di situazioni inquietanti, che richiedono probabilmente sforzi maggiori“. AssoLaghi si rivolge quindi alla Prefettura affinché “venga ogni iniziativa utile ed opportuna a garantire, sul piano della prevenzione e su quello della repressione, il pieno rispetto della legalità in un’area che è motore di sviluppo”.