La soddisfazione di Ferrentino ed Adornato: “l’IC “San Giorgio – Maropati” non verrà smembrato”

“Con viva soddisfazione e amore per la nostra Comunità, condividiamo l’importantissimo risultato grazie al quale l’Istituto Comprensivo “San Giorgio – Maropati” non verrà smembrato. La decisione è stata assunta giorno 14 ottobre 2023 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nel corso del Consiglio Metropolitano“. E’ quanto affermano i Consiglieri di Maggioranza Andrea Ferrentino e Angelo Adornato, appartenenti al Gruppo Misto.

“Difenderemo sempre a denti stretti la nostra Comunità, il nostro Territorio e lavoreremo per creare delle opportunità di crescita è sviluppo, spendendoci ogni giorno per tali cause e portando sui tavoli istituzionali quelle istanze indispensabili a dare nuova linfa al nostro paese“,concludono.