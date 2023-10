La Basket School firma l’impresa: Piazza Armerina esce sconfitta dal PalaTracuzzi per 79-76

StrettoWeb

La Basket School Messina tira fuori gli artigli e firma l’impresa, di quelle tanto care a coach Pippo Sidoti. La squadra peloritana batte la corazzata Siaz Piazza Armerina per 79-76 al termine di una partita spettacolare per emozioni ed intensità, di fronte al pubblico delle grandi occasioni che ha sostenuto a gran voce gli scolari. Dopo un avvio difficile, i giallorossi trovano le giuste contromisure, per Laganà e soci tutto diventa più difficile. La gara diventa così un appassionante testa a testa, deciso solo nei secondi finali dai liberi di un glaciale Leo Di Dio, che pur limitato dai falli, è stato come al solito determinante.

Ma l’eroe di giornata è lo stratosferico Bozidar Labovic, autore di 28 punti e autentico mattatore del match, coadiuvato da un Giorgio Busco in versione lusso, 20 punti e tanto fosforo al servizio dei compagni. Ma come sempre accade, una vittoria del genere non può non arrivare da una grande prova di squadra sui due lati del campo. Una grande serata di Sport, che merita il sostegno di tutta la città e che premia il lavoro svolto finora, con una indimenticabile vittoria contro una squadra costruita per vincere e con tanti giocatori di categoria superiore.

La partita inizia bene per gli ospiti, due triple consecutive di Giampieri ed Emanuele Caiola sono il bigliettino da visita della Siaz. Messina con Leo Di Dio rimane in scia. Gli scolari con Busco rispondono colpo su colpo. Cinque punti di Laganà non smontano Messina, che risponde con Tartaglia (14-15). Dopo la tripla di Savoca, con il jumper di Yeyap e due canestri di Labovic la Basket School chiude in vantaggio il primo parziale sul 20-18. Al ritorno in campo ancora Labovic in evidenza: tripla più aggiuntivo, poi arresto e tiro per il +8 (26-18). La Siaz si riorganizza e risponde con un 7-0 di parziale firmato da Rotondo, Musikic e la tripla di Giampieri. Di Dio, che si vede chiamare un tecnico tutto da decifrare, sfrutta una ripartenza per il nuovo +3, ma sono Rotondo e il gioco da tre di Laganà a riportare avanti gli ospiti (28-30). Si lotta su ogni pallone, ancora un jumper di Leo Di Dio per il 30 pari. Giampieri piazza la sua terza tripla della serata, Vujic non sbaglia dalla media. Di Dio commette il suo terzo fallo personale, Laganà fa bottino pieno ai liberi. In campo per Messina Elia Sidoti mentre Alberini aveva già rilevato Busco. Rotondo da sotto porta a +4 i suoi, ma i giallorossi non mollano: Buldo dalla media ed Elia Sidoti da sotto fanno 38 pari, ma sulla sirena un gran canestro di Occhipinti (unico della serata) decide il punteggio all’intervallo lungo (38-40).

Nella ripresa Labovic inizia con un bel canestro in arresto e tiro, Laganà fa 2/2 ai liberi, ma Busco in sospensione fa 42 pari. Rotondo e Laganà per il nuovo +3 Siaz, ma Busco non ci sta e con due canestri fotocopia riporta avanti Messina. Labovic lo imita per il 48-45 tra il tripudio dei tifosi giallorossi. Gara sempre avvincente, Scolari decisi e concentrati, jumper di Leo Di Dio e canestro di Tartaglia con assist di Buldo (52-47). Labovic fa 0/2 ai liberi, poi arriva il quarto fallo fischiato a Di Dio. Momento difficile per i giallorossi, 7-0 di parziale e Piazza Armerina torna a condurre (52-54), ma Labovic toglie le castagne da fuoco con una tripla (55-54). Controsorpasso di Gloria, ma Busco dalla linea della carità fissa il punteggio sul 57-56 alla penultima sirena. L’ultimo quarto è avvincente, Gloria riporta avanti i suoi, ma è la serata di Labovic che piazza due triple e un libero che lanciano Messina sul +6: gran tifo al PalaTracuzzi. Gaspare Caiola riavvicina la Siaz, ma è ancora Labovic a ricacciarla indietro con la bomba del 67-61. Intanto è rientrato in campo Di Dio, la Basket School ci crede e tiene a distanza di sicurezza i piazzesi. Busco dà spettacolo, assistito dai compagni (72-67). Finale elettrizzante, Yeyap realizza il canestro del 74-70, ma sbaglia l’aggiuntivo. Piazza Armerina non molla e si riavvicina pericolosamente con le giocate di Lagana. Busco porta a +3 il vantaggio di Messina, Giampieri mette i liberi del -1 (77-76) a 33” dal termine. Musikic non sfrutta il tiro del possibile vantaggio, Occhipinti commette fallo sul Di Dio che dalla lunetta non può sbagliare (79-76). Restano quattro secondi alla Siaz che non trova il canestro del pareggio. Basket School Messina vince e agguanta gli avversari a quota quattro in classifica. Al PalaTracuzzi è festa grande per un successo insperato alla vigilia, che solo un mago come Pippo Sidoti poteva conquistare insieme ai suoi ragazzi. L’augurio è di mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo, delicatissimo, incontro, sabato a Catania contro il Cus, diretta concorrente nella lotta salvezza.

Basket School Messina – Siaz Piazza Armerina 79-76

Parziali: 20-18, 18-22 (38-40), 16-16 (57-56), 22-20.

Basket School Messina: Labovic 28, Di Dio 12, Alberini, Contaldo n.e., Tartaglia 6, Vujic 2, Buldo 3, Sidoti E. 2, Busco 20, Freni n.e., Janic n.e., Yeyap 6. Allenatore: Pippo Sidoti.

Siaz Piazza Armerina: Savoca 7, Incremona n.e., Rotondo 7, Occhpinti 2, Minore n.e., Laganà 18, Gloria 7, Caiola E 9., Ivanisevic, Caiola G. 6, Musikic 7, Giampieri 13. Allenatore: Raimondo Diamante

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Francesco Giunta di Ragusa