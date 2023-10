Knit Café, incontri gratuiti a Reggio Calabria per lavorare a maglia e all’uncinetto

StrettoWeb

Sai lavorare a maglia o all’uncinetto e vuoi trascorrere alcune ore a lavorare in compagnia? Unisciti ai “Knit Café”, previsti a Reggio Calabria per questo mese di novembre, gratuiti, a cura delle volontarie reggine dell’associazione nazionale Cuore di Maglia. Il knit café è un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia e/o all’uncinetto, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare.

Questo mese gli incontri si terranno secondo questo calendario:

· Parrocchia San Dionigi Vescovo e Martire, Via Collegiata a Catona (RC), dal 7 Novembre 2023, tutti i martedì dalle 15.30 alle 17.30

· Salone Parrocchiale Santuario di San Paolo Apostolo, Via Reggio Campi I Tronco, 181 (RC), dall’8 Novembre 2023, tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11.30

· Parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso (RC), Via Soccorso (RC), 10-17-24 Novembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

· Centro Servizi all’infanzia “Insieme per fare”, Via Dalmazia, 106 (RC), 11 e 25 Novembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

E’ necessario portare solo gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana merino (è l’unica lana che è possibile utilizzare per i bimbi prematuri) adatti a questi ferri/uncinetto e tutta la tua voglia di stare insieme! Durante il corso si imparerà a preparare dou dou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet. La partecipazione è gratuita.