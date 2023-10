Karate, anche la Fortitudo Reggio Calabria al campionato italiano cadetti di Ostia Lido

StrettoWeb

Si è svolta neo giorni 21, 22 e 23 ottobre a Ostia Lido, presso il palazzetto dello sport di Castelfusano, la finale nazionale del campionato italiano cadetti al quale hanno partecipato 750 atleti tesserati con 322 società sportive. E’ stato un evento che ha messo a confronto la migliore espressione del karate italiano, atleti ed atlete nati negli anni 2009 e 2008, suddivisi nelle diverse categorie di peso previste dal regolamento, hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante.

La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, dopo essersi qualificata al primo posto tra le società calabresi, ha partecipato con i sei atleti che avevano conquistato il diritto di partecipare alla finale nazionale e si è classificata al 28° posto nazionale in classifica ed ottenendo quale migliore risultato il 7° posto nella categoria 47 kg femminili con Barbara Ambrosiano che ha vinto tre combattimenti ed è stata eliminata disputando la finale della sua pool.

Buona la prestazione anche di Marco Nucara, Luca Di Marno, Giuliana Amodeo, Francesca Forgione e Sara Verduci che, alla loro prima esperienza da “Cadetti”, pur superando qualche turno, hanno ceduto alla maggiore esperienza degli avversari. I tecnici della Fortitudo 1903, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, hanno assicurato che il prossimo anno sarà tutta un’altra storia, considerato che gli stessi ragazzi avranno maturato esperienze in altre gare in programma nei prossimi mesi ed avranno raggiunto l’età massima di partecipazione.

Soddisfatto anche il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, che si è congratulato con tutti i ragazzi per il loro costante impegno a coniugare gli allenamenti con lo studio. Le prossime gare della “Fortitudo 1903” saranno la partecipazione di Marco Nucara (kg 50) e Benedetta Scimone (kg +68) al campionato italiano juniores, in programma per il prossimo 4 novembre ad Ostia lido e le gare internazionali con regolamento WKF che si svolgeranno ad Eboli l’11 novembre, a Messina il 18 novembre ed a Venezia l’8 dicembre, gare molto importanti per l’inclusione nel Ranking internazionale ed alle quali prenderanno parte numerosi atleti della società reggina.